До линии фронта от Купянска - два километра, ситуация возле города очень сложная, - Беседин
Линия фронта уже находится в двух километрах от Купянска. Ситуация возле самого города очень сложная.
Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.
По его словам, враг постоянно пытается осуществлять штурмовые действия. Только за вчера было более 12 штурмовых действий по направлению Петропавловка-Голубовка. Это направление относится к центральной части города Купянск.
"Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы потом выйти на сам город. Также очень сложная ситуация на направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол", - добавил Беседин.
Бои за Купянск
Стоит напомнить, что ранее распространялась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.
По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.
Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
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