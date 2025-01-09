ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

До линии фронта от Купянска - два километра, ситуация возле города очень сложная, - Беседин

Четверг 09 января 2025 09:11
UA EN RU
До линии фронта от Купянска - два километра, ситуация возле города очень сложная, - Беседин Иллюстративное фото: стало известно, какая ситуация в Купянске (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Линия фронта уже находится в двух километрах от Купянска. Ситуация возле самого города очень сложная.

Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.

По его словам, враг постоянно пытается осуществлять штурмовые действия. Только за вчера было более 12 штурмовых действий по направлению Петропавловка-Голубовка. Это направление относится к центральной части города Купянск.

"Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы потом выйти на сам город. Также очень сложная ситуация на направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол", - добавил Беседин.

Бои за Купянск

Стоит напомнить, что ранее распространялась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.

Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война в Украине
NEWS
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война