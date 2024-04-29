Россияне пытаются наступать северо-западнее Сватово: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Недавно российские войска подтвердили продвижение к северо-западу Сватового на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 28 апреля.

Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 28 апреля, указывают на то, что российские войска продвинулись в пределах Кисловки и к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово).

28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском направлении к северо-западу от Сватово, недалеко от Берестова и Стельмаховки, и что российские войска добились ограниченных успехов в этих районах.

Сырский заявил, что российские войска пытаются использовать преимущества в авиации, ракетах и артиллерии, чтобы достичь административных границ Луганской области.

Боевые действия продолжались :

северо-западнее Сватово в районе Кисловки, Котляровки, Новоселевского, Берестового и Стельмаховки;

западнее Сватово в районе Копанки;

юго-западнее Сватово в районе Новоегоровки и Новосергеевки.

Сырский сообщил, что российские войска продолжают наступательные операции в районе Тернов в попытке оттеснить украинские силы за реку Жеребец.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 28 апреля.

Позиционные бои продолжалис ь:

восточнее Северска близ Верхнекаменского;

юго-восточнее Северска близ Выемок;

южнее Северска близ Раздоловки.

Позиционные бои продолжались в районе Часова Яра 28 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Боевые действия продолжались :

вблизи микрорайона Новый (восточная часть Часова Яра);

севернее от Часова Яра возле Григоровки;

восточнее Часова Яра возле Ивановского;

юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

28 апреля украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска выведены из Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и Семеновки (западнее Авдеевки) на неуказанные линии на запад.

Боевые действия также продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Уманского, Сокола (к западу от Очеретиного);

Архангельского, Калиново, Соловьевого, Новопокровского (непосредственно к юго-западу от Соловьевого);

Новоселовки Первой (непосредственно к юго-западу от Новопокровского).

28 апреля Сырский заявил, что украинские войска также ушли из Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) на фоне продолжающихся боевых действий в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше на запад в пределах Красногоровки (к западу от Донецка), но что российские войска еще не захватили кирпичный завод в центре Красногоровки.

Боевые действия также продолжались к западу от Донецка в районе Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Водяного.

Позиционные бои продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 28 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались возле Работино и Вербового (к востоку от Работино).

28 апреля главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска недавно продвинулись в районе Велетенского (к юго-западу от Херсона) и установили контроль над островом Нестриха в дельте реки Днепр к юго-западу от Херсона.