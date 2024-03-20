Российские войска не оставляют попыток наступления в районе Работино Запорожской области. Также активность врага наблюдается и на Новопавловском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Нацгвардии Руслана Музычука.
"Одна из точек, где его активность - это Ореховское направление, в районе Работино. Враг пытается давить с восточного, с южного направления в районе Работино", - говорит он.
Кроме того, по словам спикера, враг активно ведет себя и на Новопавловском направлении.
"Здесь враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи", - отмечает Музычук.
Говоря в целом, спикер подчеркнул, что ситуация по югу остается напряженной, как и по многим другим участкам.
"Враг пытается также улучшить свое тактическое положение и суживать серую зону на участках, где накапливал свои подразделения, подтягивал резервы", - добавил он.
Россияне пытаются наступать возле Работино Запорожской области 20 марта (deepstatemap.live)
За последние сутки, по данным Генштаба, ВСУ отразили 29 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.
В начале марта РБК-Украина писало, что кроме Авдеевского, становится "горячим" еще одно направление, а именно Ореховское. Так, западнее села Вербовое и в районе села Работино противник развивает активность подобно той, которую он уже пробовал развивать в середине февраля и был остановлен.
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