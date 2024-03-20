"Одна з точок, де його активність - це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути зі східного, з південного напрямку в районі Роботиного", каже він.

Крім того, за словами спікера, ворог активно поводиться і на Новопавлівському напрямку.

"Тут ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення та зайняти більш вигідні рубежі", - зазначає Музичук.

Говорячи в цілому, спікер підкреслив, що ситуація по півдню залишається напруженою, як і по багатьох інших ділянках.

"Ворог намагається також покращити своє тактичне положення і звужувати сіру зону на ділянках, де накопичував свої підрозділи, підтягував резерви", - додав він.

Росіяни намагаються наступати біля Роботиного Запорізької області 20 березня (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За останню добу, за даними Генштабу, ЗСУ відбили 29 атак противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по наземному пункту управління безпілотниками супротивника.

На початку березня РБК-Україна писало, що окрім Авдіївського, стає "гарячим" ще один напрямок, а саме Оріхівський. Так, на захід від села Вербове і в районі села Роботине противник розвиває активність подібно до тієї, яку він уже пробував розвивати в середині лютого і був зупинений.