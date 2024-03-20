Российские войска не оставляют попыток наступления в районе Работино Запорожской области. Также активность врага наблюдается и на Новопавловском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Нацгвардии Руслана Музычука.

"Одна из точек, где его активность - это Ореховское направление, в районе Работино. Враг пытается давить с восточного, с южного направления в районе Работино", - говорит он.

Кроме того, по словам спикера, враг активно ведет себя и на Новопавловском направлении.

"Здесь враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи", - отмечает Музычук.

Говоря в целом, спикер подчеркнул, что ситуация по югу остается напряженной, как и по многим другим участкам.

"Враг пытается также улучшить свое тактическое положение и суживать серую зону на участках, где накапливал свои подразделения, подтягивал резервы", - добавил он.

Россияне пытаются наступать возле Работино Запорожской области 20 марта (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

За последние сутки, по данным Генштаба, ВСУ отразили 29 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.

В начале марта РБК-Украина писало, что кроме Авдеевского, становится "горячим" еще одно направление, а именно Ореховское. Так, западнее села Вербовое и в районе села Работино противник развивает активность подобно той, которую он уже пробовал развивать в середине февраля и был остановлен.