Россияне пытаются информационно повлиять на украинцев в оккупации, - ЦНС

Россияне пытаются информационно повлиять на украинцев в оккупации. Для этого они сознательно распространяют дезинформацию на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Враг активно продолжает проводить свою дезинформационную кампанию против Украины с целью осветить Силы обороны Украины и действия Высшего военно-политического руководства нашего государства в негативном свете в глазах граждан Украины и западных партнеров", - сообщили в центре.
В ЦНС объяснили, что в связи с этим, оккупанты используют подконтрольные СМИ на временно оккупированных территориях Украины, поскольку информационные и печатные ресурсы остаются основным инструментом влияния оккупационного режима для когнитивного управления территориями, распространяя новости, содержащие идеологию "рашизм"а и навязывание нарративов о важности проведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
"Таким образом, оккупанты применяют информационные и печатные средства СМИ, как важный инструмент влияния распространения своей «идеологии» и взглядов на проведение так называемой «СВО». Материалы, которые оккупанты публикуют в своих источниках содержат язык вражды и ненависти ко всему украинскому. Видно, что "рашисты" не готовы мириться с фактом нашего существования", - отметили в центре.
В то же время Центр национального сопротивления напомнил, что он постоянно продолжает призывать граждан, оставшихся на временно оккупированных территориях, не быть равнодушными и передавать інформацию обо всех преступлениях оккупационных администраций и любой деятельности представителей российско-оккупационных войск.
"Каждый коллаборационист и оккупант не сможет избежать справедливого наказания. Помогайте нам приблизить нашу общую победу", - отметили в ЦНС.
Напомним, что недавно стало известно, что оккупационные власти Кремля планируют удвоить количество учащихся в школах с военной подготовкой уже к концу этого учебного года. В первую очередь это произойдет на базе Нахимовского училища в Мариуполе.
В то же время РБК-Украина сообщало, что Россия агитирует школьников оккупированного Старобельска Луганской области идти на войну против Украины. За это в распространяемых открытках обещают денежное вознаграждение.
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