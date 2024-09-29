Росіяни намагаються інформаційно вплинути на українців в окупації, - ЦНС

"Ворог активно продовжує проводити свою дезінформаційну кампанію проти України з метою висвітлити Сили оборони України та дії Вищого військово-політичного керівництва нашої Держави у негативному світлі в очах громадян України та західних партнерів", - повідомили в центрі.

У ЦНС пояснили, що у зв’язку з цим, окупанти використовують підконтрольні ЗМІ на тимчасово окупованих територіях України, оскільки інформаційні та друковані ресурси залишаються основним інструментом впливу окупаційного режиму для когнітивного управління територіями, поширюючи новини, які містять ідеологію "рашизму" та нав’язування наративів щодо важливості проведення повномасштабної збройної агресії проти України.

"Таким чином, окупанти застосовують інформаційні та друковані засоби ЗМІ, як важливий інструмент впливу поширення своєї “ідеології” та поглядів на проведення так званої “СВО”. Матеріали, які окупанти публікують у своїх джерелах містять мову ворожнечі та ненависті до всього українського. Видно, що "рашисти" не готові миритися з фактом нашого існування", - зауважили в центрі.

Водночас Центр національного спротиву нагадав, що він невпинно продовжує закликати громадян, що залишились на тимчасово окупованих територіях, не бути байдужими та передавати інформацію про всі злочини окупаційних адміністрацій та будь-яку діяльність представників російсько-окупаційних військ.

"Кожен колаборант та окупант не зможе уникнути справедливого покарання. Допомагайте нам наблизити нашу спільну перемогу", - зауважили в ЦНС.