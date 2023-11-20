Россияне пытаются атаковать на Купянском и Бахмутском направлениях, - Сырский

Российские войска пытаются вести штурмовые действия на Купянском и Бахмутском направлениях, однако ВСУ отразили все атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По его словам, Силы обороны продолжают удерживать врага на многих участках фронта.

В частности, на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки успешно отражены украинскими воинами.

На Бахмутском направлении россияне пытались атаковать в районах Клещиевки и Андреевки. Все атаки также были отражены.

В то же время украинские бойцы продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении и продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степного. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.