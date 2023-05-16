Россияне пытались штурмовать Бахмут: пограничники их откинули и нанесли потери

Украинские пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и нанесли оккупантам потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

"Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбросили захватчиков от линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Как следствие, в стрелковых боях украинские военные уничтожили троих россиян и ранили еще шестерых.

Напомним, в Минобороны сообщали, что украинские защитники освободили от захватчиков около 20 кв. км в Бахмутском районе, но захватчики продвигаются в городе.

Тем временем в британской разведке отметили, что наши бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута.

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