Россияне пытались развить наступление на Орехов, - глава Запорожской ОГА
Российские войска пытались развить наступление на Орехов Запорожской области, но все попытки врага были отражены украинскими защитниками.
Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Несколько дней назад враг пытался осуществить наступление на окраине Орехова. Благодаря Вооруженным силам Украины враг не смог достичь своей цели, хотя наступление было достаточно массированным - враг применил большое количество техники, личного состава, но успеха не имел", - сказал Федоров.
По его словам, в отражении атаки участвовали 65-я и 118-я бригады Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что подготовка к этой попытке наступления продолжалась довольно долго - не один день и даже не одну неделю.
В общем, известно, что россияне применили до 10-11 бронированных машин, два танка, до десяти мотоциклов и около 120 человек личного состава. Еще одно отличие - наступление было в десять волн.
Однако украинская разведка заранее заметила перемещение вражеских сил и нанесла удары еще за несколько километров до линии боя.
"Пилоты "обрисовали" эту картину и отработали артиллерией и FPV-дронами и "Вампиром" потом также поработали по танку", - уточнил боец с позывным "Форест".
Военнослужащий предположил, что эта атака имела разведывательный характер - враг пытался определить слабые места украинской обороны, но потерпел поражение.
"Почти на всем промежутке противник был уничтожен за 3-5 км до линии боевого соприкосновения. Кил-зона сработала", - добавил он.
Потери россиян
Напомним, что с 24 февраля 2022 года до 24 октября 2025 года общие ориентировочные потери российских войск составили около 1 135 080 военнослужащих. В общем только за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 440 беспилотных летательных аппаратов и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.