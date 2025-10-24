Россияне пытались развить наступление на Орехов, - глава Запорожской ОГА

Российские войска пытались развить наступление на Орехов Запорожской области, но все попытки врага были отражены украинскими защитниками.

Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Несколько дней назад враг пытался осуществить наступление на окраине Орехова. Благодаря Вооруженным силам Украины враг не смог достичь своей цели, хотя наступление было достаточно массированным - враг применил большое количество техники, личного состава, но успеха не имел", - сказал Федоров.

По его словам, в отражении атаки участвовали 65-я и 118-я бригады Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что подготовка к этой попытке наступления продолжалась довольно долго - не один день и даже не одну неделю.

В общем, известно, что россияне применили до 10-11 бронированных машин, два танка, до десяти мотоциклов и около 120 человек личного состава. Еще одно отличие - наступление было в десять волн.

Однако украинская разведка заранее заметила перемещение вражеских сил и нанесла удары еще за несколько километров до линии боя.

"Пилоты "обрисовали" эту картину и отработали артиллерией и FPV-дронами и "Вампиром" потом также поработали по танку", - уточнил боец с позывным "Форест".

Военнослужащий предположил, что эта атака имела разведывательный характер - враг пытался определить слабые места украинской обороны, но потерпел поражение.

"Почти на всем промежутке противник был уничтожен за 3-5 км до линии боевого соприкосновения. Кил-зона сработала", - добавил он.