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Пограничники под Бахмутом уничтожили четырех оккупантов в ближнем бою (видео)

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Бахмут, Вторник 14 февраля 2023 17:01
Пограничники под Бахмутом уничтожили четырех оккупантов в ближнем бою (видео) Фото: Пограничники под Бахмутом уничтожили четырех оккупантов в ближнем бою (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники отбили штурм вражеской группы под Бахмутом и уничтожили часть оккупантов в ближнем бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Ближний бой. На подступах к Бахмуту пограничники отразили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорный пункт", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что враг отошел с потерями: 4 оккупанта убиты, 5 - ранены.

"Отбив атаку, ребята назвали свою работу лучшей в мире", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что доступ в Бахмут не закрыт, однако военная администрация ввела более безопасный режим. Попасть в город можно, получив соответствующее разрешение.

В Бахмуте Донецкой области остаются менее пяти тысяч жителей.

Бойцы Нацгвардии из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-24. Вражеский самолет был уничтожен в битве за Бахмут.

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