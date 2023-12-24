Россияне накрыли плотным огнем Чернобаевку, есть жертва
Российские захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате обстрела погиб один человек.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, в результате обстрела погибла 37-летняя женщина.
"Ее обнаружили в разрушенном здании", - сообщил Прокудин.
По словам главы ОВА, медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Так, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие. Областная прокуратура начала расследование по факту массированного обстрела Херсона.
Кроме того, 24 декабря россияне обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения две женщины.
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