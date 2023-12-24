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Россияне накрыли плотным огнем Чернобаевку, есть жертва

Воскресенье 24 декабря 2023 22:50
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Россияне накрыли плотным огнем Чернобаевку, есть жертва Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате обстрела погиб один человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в результате обстрела погибла 37-летняя женщина.

"Ее обнаружили в разрушенном здании", - сообщил Прокудин.

По словам главы ОВА, медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие. Областная прокуратура начала расследование по факту массированного обстрела Херсона.

Кроме того, 24 декабря россияне обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения две женщины.

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