Оккупанты пытаются создать буферную зону в Сумской области, - ОВА

Российские войска продолжают попытки создать буферную зону на территории Сумской области, однако существенного успеха не имеют.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, соответствующие населенные пункты находятся в "серой зоне", где происходят боевые столкновения. Захватчиками населенные пункты пока не контролируются, речь об их оккупации не идет. Гражданское население полностью из этих населенных пунктов эвакуировано.

"Сейчас враг продолжает попытки создать буферную зону на территории нашей области, однако существенного успеха не имеет. При этом противник применяет обычную для себя тактику разрушения гражданской инфраструктуры. Это происходит на территории населенных пунктов Журавка и Веселовка Хотинской громады, а также сел Басовка и Новенькое Юнаковской громады", - рассказал Григоров.

Весеннее наступление России

Напомним, недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия уже начала наступление на этих направлениях.

По словам Сырского, Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

В американском Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, российское весеннее наступление уже началось. С приходом теплой погоды почва твердеет, а листья на деревьях снижают эффективность украинских беспилотников.

Подробнее о том, планирует ли Россия масштабное наступление, читайте в материале РБК-Украина.

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