Россияне накапливают "Шахеды" и готовят атаки: Зеленский предупредил о непростой зиме

Предстоящая зима в Украине будет непростой, поскольку российские оккупанты накапливают ударные дроны для новых атак.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
Глава украинского государства обратил внимание, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.
"Мы понимаем, что вызовов будет много, и поэтому нам нужно будет готовиться, в чем мы очень рассчитываем на наших партнеров, чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не в одиночку", - добавил он.
По словам Зеленского, на случай проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".
Также президент обратил внимание, что по состоянию на сегодня Россия не атакует Украину на максимум своих возможностей - враг может запускать более 500 "Шахедов" в день.
"Мы понимаем, что они накапливают, готовятся к атакам. Я не знаю, какая у нас будет зима", - уточнил он.
Напомним, российские оккупанты с сентября начали удары по критической инфраструктуре Украины.
На этом фоне в отдельных регионах страны уже есть проблемы с электроснабжением. Энергетики вводят в таких регионах графики почасовых отключений света.
В частности, сегодня, 7 ноября, графики действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Сумской и Николаевской областях.
В этом году оккупанты изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Раньше они пытались вызвать быстрый блэкаут по всей стране, а сейчас - постепенно истощают энергетическую систему.
Детальнее о том, что может быть со светом в Украине зимой, - в материале РБК-Украина.