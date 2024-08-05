Россияне продолжают производить ракеты с западными комплектующими, - аналитики

Российская оборонная промышленность продолжает производить ракеты с использованием комплектующих из стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и организации Frontelligence Insight.

Группа "Украинское киберсопротивление" раздобыла документы с военной базы в Шайковке Калужской области и обнаружила, что в крылатых ракетах Х-32 навигационные модули SN-99, которые содержат преимущественно западные компоненты.

Организация Frontelligence Insight установила, что во время ударов по Украине, российские войска использовали произведенные в марте 2023 года навигационные модули SN-99. Также установлено, что российский производитель крылатых ракет КБ "Радуга", ответственный за доукомплектацию ракет Х-32 модернизированными модулями SN-99.

В организации не смогли объяснить, каким образом российские оборонные компании получают западные компоненты для навигационных модулей этого типа.

Также отмечается, что в сентябре 2022 года британская организация Conflict Armament Research обнародовала расследование, в котором обнаружила западные компоненты в навигационных системах крылатых ракет Х-101 и Х-59.