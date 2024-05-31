ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему в российских ракетах находят западные компоненты, - ответ Евросоюза

Россия, Пятница 31 мая 2024 16:02
UA EN RU
Почему в российских ракетах находят западные компоненты, - ответ Евросоюза Фото: россияне используют в вооруженных западных компонентах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Некоторые компоненты западного происхождения, обнаруженные в российских ракетах, были изготовлены еще много лет назад, а следовательно, вероятно, были ввезены в РФ до начала действия санкций.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

Уже не раз украинские военные обнаруживали, что оккупанты используют западные комплектующие в своих ракетах и другом вооружении.

О'Салливан заявил, что некоторые из найденных комплектующих были изготовлены много лет назад и, вероятно, попали в торговые сети задолго до санкций.

Однако он пояснил, что в настоящее время Европейский союз тесно сотрудничает с компаниями и следит, чтобы не было прямого экспорта в Россию.

"Транзит через Россию оружия, а также товаров двойного назначения и других чувствительных товаров в третьи страны также невозможен. И все наши компании, а компаний, производящих эту продукцию, не так много, хорошо осведомлены об этой проблеме и полностью преданы тому, чтобы предотвращать обхода санкций", - подчеркнул он.

На уточнение журналиста, что некоторые из найденных комплектующих были изготовлены в 2022-2023 годах, спецпредставитель Евросоюза объяснил, что это могло произойти из-за малой эффективности тогдашних санкций.

"Если взять 2022 год, то санкции только начинались. Вы знаете, я не оправдываюсь. Я просто говорю, что есть разумные причины, по которым старые запасы могут оказаться там. Мы также находим продукцию, изготовленную гораздо позже, и это потому, что ее действительно невинно отправляют куда-то, откуда она попадает в Россию, либо непосредственно из этой страны, либо через другие страны", - заявил он.

Подробнее о российских схемах обхода санкций и о том, как они медленно, но уверенно разрушают российскую экономику, можно узнать в полном интервью РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Война в Украине Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет