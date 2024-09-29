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Россияне на мопедах штурмовали позиции 30-й бригады: чем это закончилось (видео)

Фото: россияне хотели совершить "мопедный" штурм (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне хотели совершить "мопедный" штурм. Однако не рассчитали и потеряли большинство команды.

Украинские военные объяснили, что россияне пытались сменить "мопедный" штурм позиции 30 бригады на трассе Е-40.

"Дичали задействовали от 10 до 14 мотоциклов, из них 8 было уничтожено вместе с наездниками!", - заявил бригады.

Ситуация на фронте 29 сентября

Напомним, что по данным Генштаба на данный момент самыми активными остаются 2 направления. Подробнее о ситуации можно узнать в сводке Генерального штаба.

Кроме того, мы сообщали, что российские оккупанты сегодня второй раз за три дня атаковали дронами вокзал в Сумской области.

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