Росіяни на мопедах штурмували позиції 30-ї бригади: чим це закінчилось (відео)

Ситуація на фронті 29 вересня

Нагадаємо, що за даними Генштабу наразі найактивнішими лишаються 2 напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.

Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.

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