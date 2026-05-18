RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Россияне не могли не знать": Зеленский сделал заявление после удара по судну Китая

10:45 18.05.2026 Пн
3 мин
Что сказал президент?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по китайскому торговому судну в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Telegram.

Читайте также: "Было очень громко и страшно": как Днепр и Одесса пережили тяжелую ночную атаку РФ

Как подчеркнул президент, этой ночью Россия более 6 часов наносила удары по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области была под ударом энергетика, жилые дома.

"Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно в море", - заявил он.

Зеленский отметил, что в целом разрушения зафиксированы в восьми областях Украины. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших по всей стране, среди них есть дети.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает использовать баллистические ракеты для ударов по гражданскому населению.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по китайскому торговому судну в Черном море (коллаж РБК-Украина)

"Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита. Европа должна иметь собственные антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз", - заявил он.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны.

"Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя - работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной", - добавил глава государства.

Последствия атаки 18 мая

Напомним, сегодня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Для атаки оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К", а также более полутысячи беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Днепропетровскую область. В Днепре прогремела серия мощных взрывов, под прицелом оказались жилые кварталы областного центра.

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, высшее учебное заведение, предприятие и автомобили. В результате атаки пострадали 18 человек.

Тяжелой ночь была и для Одессы. Российские беспилотники попали в три жилых дома. Один одноэтажный дом в Приморском районе разрушен полностью.

В других зданиях повреждены фасады, крыши и выбиты окна. Известно о пострадавших, среди них - 11-летний мальчик.

Также российские захватчики во время ночной атаки 18 мая ударили "Шахедом" по китайскому торговому судну в Черном море.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийКитайВойна России против Украины