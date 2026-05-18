"Россияне не могли не знать": Зеленский сделал заявление после удара по судну Китая

Как подчеркнул президент, этой ночью Россия более 6 часов наносила удары по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области была под ударом энергетика, жилые дома.

"Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно в море", - заявил он.

Зеленский отметил, что в целом разрушения зафиксированы в восьми областях Украины. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших по всей стране, среди них есть дети.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает использовать баллистические ракеты для ударов по гражданскому населению.

"Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита. Европа должна иметь собственные антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз", - заявил он.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны.

"Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя - работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной", - добавил глава государства.