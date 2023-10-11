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Россияне модернизировали ударные дроны "Ланцет": в ВСУ раскрыли детали

Среда 11 октября 2023 18:01
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Россияне модернизировали ударные дроны "Ланцет": в ВСУ раскрыли детали Фото: россияне модернизировали ударные дроны "Ланцет" (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты увеличили дальность полета своих ударных дронов "Ланцет" на несколько десятков километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, оккупанты продолжают совершенствовать свои беспилотники и боевые действия все чаще переходят в воздух.

Гуменюк отметила, что враг увеличил количество атак дронами с временно оккупированных территорий. В частности, беспилотники запускают с левобережья Днепра, в том числе и те, которые скидывают осколочные боеприпасы.

"Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического совершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", - рассказала Гуменюк.

Дроны "Ланцет"

ZALA Lancet - это российский барражирующий боеприпас, скорость движения которого составляет до 300 км/ч. Максимальный вес дрона - 12 кг.

Как отмечал еще в июле представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, Россия увеличивает объемы производства "Ланцетов".

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