ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия увеличивает производство "Ланцетов", хотя и врет об объемах, - ГУР

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 15:33
Россия увеличивает производство "Ланцетов", хотя и врет об объемах, - ГУР Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия увеличивает производство беспилотников "Ланцет", хотя и завышает данные о реальных объемах. Впрочем, дроны остаются угрозой для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что у России есть дроновая программа, которую она развивает.

"Объемы - это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они обустроят производство", - сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам оккупантов и более быстрого продвижения наших войск.

"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", - добавил он.

"Ланцет"

ZALA Lancet - это российский боражирующий боеприпас. Его скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальный вес дрона - 12 кг.

Российские оккупанты используют такие беспилотники преимущественно для повреждения или уничтожения больших целей типа артиллерийских систем и средств ПВО.

Использование дронов Россией

В войне против Украины Россия активно применяет дроны. Это могут быть как отечественные изобретения, так и иранские дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, Россия применяет дрон-камикадзе собственного производства "Герань-2". О ее главных отличиях от иранских Shahed можно почитать в материале.

Кроме того, в Татарстане хотят делать иранские "Шахеды". Там идет подготовка к запуску производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР дрони
NEWS
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
DAILY
В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации