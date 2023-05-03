Россияне мобилизовали почти всех железнодорожников в "ДНР", - ЦНС

"На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты не платят зарплату местным железнодорожникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники железной дороги в "ДНР" не получают зарплату с начала года. Людей заставляют писать заявления на безвозмездный отпуск.

"Оккупанты объясняют это бюрократическими препятствиями, но кризис обостряется", - объяснили в ЦНС.

Также у местной железной дороги большой дефицит рабочей силы из-за мобилизации. Мобилизационную бронь имеют только машинисты, весь другой персонал забрали на войну против Украины и таким образом остановилась работа депо и плановые ремонты техники и пути.