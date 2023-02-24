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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области

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Сумская область, Пятница 24 февраля 2023 21:40
Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области Фото: Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре общины в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Всего в течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных общин области. Было зафиксировано 47 прилетов", - говорится в сообщении.

  • Новослободская община: с 09.50 был минометный обстрел общины – 8 прилетов, а с 11.33 зафиксирован артобстрел – 14 прилетов;
  • Хотинская община: в 11.15 россияне тоже били из минометов - 5 прилетов;
  • Краснопольская община: 12 мин сбросил враг на территорию общины;
  • Юношеская община: с 16.14 был совершен артобстрел общины - 7 прилетов.

Сегодня в 16.36 россияне обстреляли с территории РФ противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси "Рута" сообщением "Журавка-Сумы" в районе с.Водологи Хотинского общества.

"В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица.
Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия", - добавили в ОВА.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. В результате чего четверо пострадавших.

Сегодня войска РФ обстреляли из артиллерии приграничья Сумской области.

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