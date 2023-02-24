Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области

Фото: Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре общины в Сумской области (GettyImages)

В пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.