Россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области
В субботу, 25 февраля, российские военные нанесли удары по приграничью Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 11:40 до 11:50 стало известно о 8 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Екатериновка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.
Также 24 февраля в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. В результате чего четверо пострадавших.
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