ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Суббота 25 февраля 2023 15:13
Россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области Фото: Россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, российские военные нанесли удары по приграничью Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11:40 до 11:50 стало известно о 8 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Екатериновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Также 24 февраля в Сумской области военные РФ противотанковой ракетой обстреляли маршрутку. В результате чего четверо пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война в Украине
NEWS
Зеленский призвал ЕС к решительным шагам против "Росатома" и атомной промышленности РФ
Зеленский призвал ЕС к решительным шагам против "Росатома" и атомной промышленности РФ
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны