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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Черниговскую область

Фото: Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Черниговскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, россияне атаковали населенные пункты Черниговской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Facebook.

"Вражеские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области", - говорится в сообщении.

  • С 13:20 до 13:25 поступила информация о 5 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Леоновка;
  • С 13:20 до 14:04 сообщили о 8 приходах, предположительно из миномета 120 мм, и о 4 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Ясна Поляна.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что во вторник, 24 января, российские войска нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей.

В понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничной области Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

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