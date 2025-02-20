Россияне массированно обстреляли Константиновку, не менее 4 погибших (фото)

Напомним, что российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке 19 февраля. Враг использовал шесть авиабомб ФАБ-250 с УМПК (модуль планирования и коррекции). В городе были повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.

Институт изучения войны (ISW) считает, что военное командование РФ в 2025 году приоритетной задачей видит давление на Константиновку - самую южную точку так называемого "крепостного пояса" в Донецкой области.