Росіяни масовано обстріляли Костянтинівку, щонайменше 4 загиблих (фото)

Нагадаємо, що російська армія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці 19 лютого. Ворог використав шість авіабомб ФАБ-250 з УМПК (модуль планерування і корекції). У місті було пошкоджено чотири багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу, автомобілі.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що військове командування РФ у 2025 році пріоритетним завданням бачить тиск на Костянтинівку - найпівденнішу точку так званого "фортечного поясу" в Донецькій області.