Россияне обстреляли Марганец, много повреждений и есть раненые (фото)
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Марганец Днепропетровской области. В результате вражеской атаки в городе был пожар, фиксируются повреждения и разрушения многих зданий, а также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Чиновник сегодня утром рассказал, что армия РФ била из артиллерии по городу со вчерашнего вечера, 16 февраля.
"Пострадали четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести", - проинформировал глава ОВА.
Какие еще последствия
В Марганце из-за российских обстрелов также произошел пожар, который оперативно потушили. Как рассказал руководитель ОВА, в Марганце из-за российской атаки повреждения получили:
- учебное заведение,
- административное здание,
- промышленное и коммунальное предприятия,
- 8 магазинов,
- кафе,
- юридический центр,
- были повреждены 8 многоквартирных домов,
- также повреждены 4 частных дома,
- были побиты хозяйственная постройка, гараж, авто,
- задело линию электропередач.
"Также оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской громадах. Там обошлось без погибших и раненых", - добавил чиновник.
Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий ударов российских террористов по Марганцу.
Обстрелы Днепропетровской области
Отметим, что Днепропетровская область часто страдает из-за обстрелов со стороны российских захватчиков. Под удары регулярно попадают, в частности, города Днепр и Никополь, а также Никопольский район (город Марганец относится к этому району).
Также напомним, что Никополь и район войска РФ атакуют из временно оккупированного Энергодара Запорожской области, где расположена захваченная врагом Запорожская АЭС.
Ранее сообщалось, что войска РФ 14 февраля также били из артиллерии по Никопольскому району. В результате обстрела повреждена жилая инфраструктура.
Перед єтим, 9 февраля, в Днепропетровской области из-за обстрела РФ произошла авария, и люди остались без газа.
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