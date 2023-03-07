Россияне обстреляли Константиновку из РСЗО

Во вторник, 7 марта, русская армия обстреляла Константиновку Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу ОП Андрея Ермака.

"Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО. Повреждены жилые дома и газопровод", - рассказал он. По данным Ермака, обошлось без пострадавших.