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Россияне обстреляли Константиновку из РСЗО

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Донбасс, Вторник 07 марта 2023 14:48
Россияне обстреляли Константиновку из РСЗО Фото: россияне обстреляли Константиновку из РСЗО (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 7 марта, русская армия обстреляла Константиновку Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу ОП Андрея Ермака.

"Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО. Повреждены жилые дома и газопровод", - рассказал он.

По данным Ермака, обошлось без пострадавших.

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Константиновка
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