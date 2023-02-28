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Оккупанты обстреляли школу в селе Иванополье на Донбассе (фото)

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Иванополье, Вторник 28 февраля 2023 20:48
Оккупанты обстреляли школу в селе Иванополье на Донбассе (фото) Фото: Оккупанты обстреляли школу в селе Иванополье на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 февраля, российские военные обстреляли школу в селе Иванополье (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Школа в Иванополье - очередная "военная" цель российских террористов", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что накануне вечером россияне обстреляли Иванополье Константиновской общины. Местная специализированная школа получила повреждения.

"Также вчера под огонь попал учебно-воспитательный комплекс в Бахмуте. В этом городе вся инфраструктура города фактически разрушена до основания", - добавил глава области.

Всего в области повреждений разной степени получили 720 учебных заведений:

  • 299 детсадов;
  • 317 школ;
  • 29 профессионально-технических училищ;
  • 32 заведения внешкольного образования;
  • 43 заведения высшего образования.

Напомним, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. Российские оккупанты продолжают давить на украинских защитников.

Ночью на вторник, 28 февраля, россияне обстреляли Святогорск Донецкой области, попав в часть ГСЧС. Есть погибший и раненый.

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