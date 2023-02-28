Оккупанты обстреляли школу в селе Иванополье на Донбассе (фото)
В понедельник, 27 февраля, российские военные обстреляли школу в селе Иванополье (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Школа в Иванополье - очередная "военная" цель российских террористов", - говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что накануне вечером россияне обстреляли Иванополье Константиновской общины. Местная специализированная школа получила повреждения.
"Также вчера под огонь попал учебно-воспитательный комплекс в Бахмуте. В этом городе вся инфраструктура города фактически разрушена до основания", - добавил глава области.
Всего в области повреждений разной степени получили 720 учебных заведений:
- 299 детсадов;
- 317 школ;
- 29 профессионально-технических училищ;
- 32 заведения внешкольного образования;
- 43 заведения высшего образования.
Напомним, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. Российские оккупанты продолжают давить на украинских защитников.
Ночью на вторник, 28 февраля, россияне обстреляли Святогорск Донецкой области, попав в часть ГСЧС. Есть погибший и раненый.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.