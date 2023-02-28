Оккупанты обстреляли школу в селе Иванополье на Донбассе (фото)

В понедельник, 27 февраля, российские военные обстреляли школу в селе Иванополье (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего в области повреждений разной степени получили 720 учебных заведений:

"Также вчера под огонь попал учебно-воспитательный комплекс в Бахмуте. В этом городе вся инфраструктура города фактически разрушена до основания", - добавил глава области.

"Школа в Иванополье - очередная "военная" цель российских террористов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. Российские оккупанты продолжают давить на украинских защитников.

Ночью на вторник, 28 февраля, россияне обстреляли Святогорск Донецкой области, попав в часть ГСЧС. Есть погибший и раненый.

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