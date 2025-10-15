ua en ru
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Среда 15 октября 2025 22:32
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 15 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 15 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:32 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • Группы БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс западный;
  • БПЛА на востоке Полтавщины, курс западный;
  • БПЛА в центре Черниговщины, курс западный и южный;
  • БПЛА в центре Сумщины, курс юго-западный; БПЛА в центре Сумщины, курс юго-западный;
  • разведывательные БПЛА в районе Запорожья;
  • Вражеский БПЛА в направлении Каменского с востока.

Обновлено 22:53

  • Броварской р-н. (Киевская область) - угроза ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:32

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 15 октября

Напомним, в ночь на 15 октября российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по территории Украины.

Противник выпустил 113 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей с территории России - из районов Миллерово, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Около 50 из них - "Шахеды".

Противовоздушной обороной сбито или подавлено 86 дронов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных беспилотников в 11 населенных пунктах, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

В частности, массированной атаке дронов подверглась Днепропетровская область. Предварительно, над регионом сбили 37 дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели, вызвав разрушения и пожары.

Также ночью российские дроны снова атаковали Черниговскую область. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.

