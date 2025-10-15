Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 15 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

По состоянию на 22:32 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Обстрел Украины 15 октября

Напомним, в ночь на 15 октября российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по территории Украины.

Противник выпустил 113 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей с территории России - из районов Миллерово, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Около 50 из них - "Шахеды".

Противовоздушной обороной сбито или подавлено 86 дронов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных беспилотников в 11 населенных пунктах, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

В частности, массированной атаке дронов подверглась Днепропетровская область. Предварительно, над регионом сбили 37 дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели, вызвав разрушения и пожары.

Также ночью российские дроны снова атаковали Черниговскую область. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.