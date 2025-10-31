RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне массированно атакуют "Шахедами", в Сумах снова взрывы: где еще угроза ударов

Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 31 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 31 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, в Сумах раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:10 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской Черкасской, Киевский и Запорожской областях.

В то же время в сети сообщают о взрывах в Сумах.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на северо-западе Полтавщины. курс - западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Киевской области, курс - западный;
  • БпЛА на Сумщине в направлении н.п.Николаевка с юго-запада;
  • БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс - западный, на юго-востоке, - курс - южный;
  • БпЛА с востока Днепропетровщины на запад, курс - восток Николаевщины/юг Кировоградщины;
  • БпЛА в направлении Черкасс с севера;
  • БпЛА в направлении Сум с северо-запада;
  • БпЛА курсом на Краматорск/Славянск с западного направления;
  • БпЛА в направлении Чугуева с юго-востока;
  • новая группа БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - западный;
  • БпЛА на юго-восточных окраинах Днепра;
  • новая группа БпЛА на западе Запорожской области, курс - западный/северо-западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:10

 

 

Обстрел Украины 31 октября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 31 октября, атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.

Кроме того, российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.

В частности, в Сумах повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят им технический осмотр.

Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работники заблаговременно были переведены в укрытие, поэтому никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВзрывыАтака дронов