Россияне массированно атакуют Киев: что известно об обстреле столицы

Чем атакует РФ

Российские оккупанты еще с вечера, 14 июня, пытались атаковать столицу. Однако тогда советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отчитывался, что дроны-перехватчики и другие средства ПВО успешно сбивают дроны.

По данным Воздушных сил ВСУ, уже в ночь на 15 июня количество беспилотников, которые атакуют Украину, и летят на Киев, увеличилось.

Кроме того, периодически существует угроза применения баллистики, а по данным мониторинговых каналов, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС/Ту-160, и предварительно, осуществил пуски ракет.

Взрывы в Киеве и первые последствия

Первые взрывы в Киеве примерно в 01:00. Эту информацию подтвердил мэр Виталий Кличко, а в КГВА проинформировали, что в столице работают силы ПВО.

Кроме того, начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что этой ночью есть угроза комбинированного удара.

Известно, что в Оболонском районе в результате падения обломков дронов горят авто.