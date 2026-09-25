Россияне пытаются расширить зону контроля на Сумщине и Харьковщине, - ГПСУ

В Черниговской области по границе с Россией привлечения пехотных групп россиян пока не происходит. Однако, они наблюдаются в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, меньше всего происходит обстрел именно в Черниговской области. Больше обстрелов со стороны врага фиксируется в пределах Сумской и Харьковской областей.

"В то же время по Черниговской области, по границе с Россией, к счастью, каких-либо попыток привлечения именно пехотных групп со стороны противника не фиксируется. Это что не скажешь о двух других", - сказал Демченко.

Он отметил, что попытки расширить зону контроля со стороны противника происходят достаточно часто.

"В первую очередь, если говорить о полосах обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, это Шосткинский и Конотопский районы, а также Юнаковская община", - уточнил спикер.

Наиболее непростая ситуация - границы Харьковщины, в частности в Волчанской общине. Там не прекращаются ежедневные попытки противника расширить зону своего контроля, и враг постоянно действует именно пехотными группами, а до этого предшествуют многочисленные обстрелы.