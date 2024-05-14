RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской, - руководитель ЦПД

Фото: руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко (facebook.com_elonrvmusk)
Автор: Ярослава Борзова

Действия российских окупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области. Впрочем, оккупантам не удалось достичь ранее запланированных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, Силы обороны видят, какие группировки держит враг против Сумской области. Также происходят столкновения с русскими ДРГ, враг использует артиллерию, Грады.

По его словам, россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской областью.

"Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области. В настоящее время в приграничных областях Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это напрямую влияет на их планы по Сумской области", - сообщил Коваленко.

Ситуация в Сумской области

Следует отметить, что войска ВС РФ усилили обстрелы приграничных районов в Сумской области, бьют по населенным пунктам из разных видов вооружений.

Как мы сообщали ранее, в Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют выехать из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольского общины.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что после атак по Харьковской области оккупанты нанесут мощный удар в направлении Сум.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины