Россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской, - руководитель ЦПД

Действия российских окупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области. Впрочем, оккупантам не удалось достичь ранее запланированных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.
Как отметил Коваленко, Силы обороны видят, какие группировки держит враг против Сумской области. Также происходят столкновения с русскими ДРГ, враг использует артиллерию, Грады.
По его словам, россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской областью.
"Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области. В настоящее время в приграничных областях Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это напрямую влияет на их планы по Сумской области", - сообщил Коваленко.
Следует отметить, что войска ВС РФ усилили обстрелы приграничных районов в Сумской области, бьют по населенным пунктам из разных видов вооружений.
Как мы сообщали ранее, в Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют выехать из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольского общины.
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что после атак по Харьковской области оккупанты нанесут мощный удар в направлении Сум.
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