Россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской, - руководитель ЦПД

Как отметил Коваленко, Силы обороны видят, какие группировки держит враг против Сумской области. Также происходят столкновения с русскими ДРГ, враг использует артиллерию, Грады.

По его словам, россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской областью.

"Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области. В настоящее время в приграничных областях Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это напрямую влияет на их планы по Сумской области", - сообщил Коваленко.