Росіяни мали задум діяти у Сумській області в комплексі з Харківською, - керівник ЦПД

Дії російських окупантів у Сумській області напряму залежать від результатів їх атак у Харківській області. Втім окупантам не вдалось досягти раніше запланованих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка.
Як зауважив Коваленко Сили оборони бачать, які угруповування тримає ворог проти Сумської області. Також відбуваються зіткнення з російськими ДРГ, ворог використовує артилерію, Гради.
За його словами, росіяни мали задум діяти у Сумській області в комплексі з Харківською областю.
"Але у цих діях вони дуже залежні від власних результатів у Харківській області. Наразі в прикордонні Харківської області вони не досягли раніше запланованих цілей. Це прямо впливає на їх плани щодо Сумської області", - повідомив Коваленко.
Варто зауважити, що війська ЗС РФ посилили обстріли прикордонних районів у Сумській області, б'ють по населених пунктах із різних видів озброєнь.
Як ми повідомляли раніше, у Сумській області через постійні атаки РФ місцевим мешканцям рекомендують виїхати із 10-кілометрової зони евакуації на тлі інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільської громади.
Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що після атак по Харківській області окупанти зроблять потужний удар у напрямку Сум.
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