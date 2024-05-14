Росіяни мали задум діяти у Сумській області в комплексі з Харківською, - керівник ЦПД

Ситуація у Сумській області

Варто зауважити, що війська ЗС РФ посилили обстріли прикордонних районів у Сумській області, б'ють по населених пунктах із різних видів озброєнь.

Як ми повідомляли раніше, у Сумській області через постійні атаки РФ місцевим мешканцям рекомендують виїхати із 10-кілометрової зони евакуації на тлі інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільської громади.

Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що після атак по Харківській області окупанти зроблять потужний удар у напрямку Сум.

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