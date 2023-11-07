Россияне пугают мобилизацией студентов в Сумской области: Украина развенчала фейки

По информации ведомства, информация о “мобилизации студентов технических специальностей в Сумской области” появилась во вражеских Telegram-каналах. Они утверждают, что соответствующее распоряжение якобы подготовила Сумская областная военная администрация.

В качестве доказательства пропагандисты публикуют фото так называемого распоряжения.

"Верифицировав информацию в Сумской ОВА, Центр сообщает, что там не разрабатывали такой документ. Кроме того, подобное распоряжение противоречило бы действующему законодательству Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что при помощи таких фейков враг пытается дискредитировать глав областных администраций и вызвать недовольство населения.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация и военное положение. Но студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заверил, что отсрочка от мобилизации будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет.