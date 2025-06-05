Россияне лезут, как тараканы: в DeepState описали ситуацию в Сумской области

Российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области за счет преимущества в количестве живой силы и постоянных штурмов. Ситуация сейчас очень динамичная.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.

По словам Погорелого, враг, за счет большого количества пехоты, осуществляет постоянные штурмовые действия. Силы обороны физически не успевают уничтожать оккупантов, поскольку россияне "лезут как тараканы", впрочем, продолжают отрабатывать по ним FPV-дронами и артиллерией. Сейчас же, целью оккупантов является попытка зайти в глубину Сумской области.

На сегодня враг, как отметил аналитик платформы Deep State, оккупировал 10 населенных пунктов. В частности добавилась Водолага и Андреевка.

"Ситуация очень динамичная. С начала там была информация, что они заходят в условное село, но по ним начинают отрабатывать, они не имеют возможности закрепиться. На вечер уже может быть другая ситуация, когда они там занимают его. В скором времени обновят карты", - пояснил он.