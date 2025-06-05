Россияне лезут, как тараканы: в DeepState описали ситуацию в Сумской области
Российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области за счет преимущества в количестве живой силы и постоянных штурмов. Ситуация сейчас очень динамичная.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.
По словам Погорелого, враг, за счет большого количества пехоты, осуществляет постоянные штурмовые действия. Силы обороны физически не успевают уничтожать оккупантов, поскольку россияне "лезут как тараканы", впрочем, продолжают отрабатывать по ним FPV-дронами и артиллерией. Сейчас же, целью оккупантов является попытка зайти в глубину Сумской области.
На сегодня враг, как отметил аналитик платформы Deep State, оккупировал 10 населенных пунктов. В частности добавилась Водолага и Андреевка.
"Ситуация очень динамичная. С начала там была информация, что они заходят в условное село, но по ним начинают отрабатывать, они не имеют возможности закрепиться. На вечер уже может быть другая ситуация, когда они там занимают его. В скором времени обновят карты", - пояснил он.
Ситуация в Сумской области
2 июня спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявлял, что враг продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. В частности россияне пытаются расширить зону захода.
Сегодня же, 5 июня, он сообщил, что оккупанты также активно применяют авиацию на Сумском направлении. В частности атаки сопровождаются попытками прорыва малых штурмовых групп.
В рамках летне-осенней кампании приоритеты врага на фронте будут выглядеть так:
- продвижение в Донецкой области. Там главные бои будут идти в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки.
- продвижение в украинском приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях.
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