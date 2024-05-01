Еще более 1100 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1120 российских оккупантов, таким образом общие потери вражеской армии с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 469 840 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 5 танков и 13 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 469 840 (+1120) человек ликвидировано;
- танков - 7312 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 14 067 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 12 024 (+13) ед.;
- РСЗО - 1053 ед.;
- средства ПВО - 780 (+1) ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7) ед.;
- крылатые ракеты - 2126 ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 16175 (+33) ед;
- специальная техника - 1980 (+3) ед.
Ситуация на фронте
Ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке 1 мая сообщали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения.
В военном командовании добавили, что авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также ПВО были уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника. А подразделениями ракетных войск Сил обороны нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу врага.
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