Еще более 1100 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1120 российских оккупантов, таким образом общие потери вражеской армии с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 469 840 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 5 танков и 13 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили: личного состава - около 469 840 (+1120) человек ликвидировано;

танков - 7312 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 14 067 (+21) ед.;

артиллерийских систем - 12 024 (+13) ед.;

РСЗО - 1053 ед.;

средства ПВО - 780 (+1) ед.;

самолетов - 348 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7) ед.;

крылатые ракеты - 2126 ед.;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16175 (+33) ед;

специальная техника - 1980 (+3) ед. Ситуация на фронте Ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке 1 мая сообщали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения. В военном командовании добавили, что авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также ПВО были уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника. А подразделениями ракетных войск Сил обороны нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу врага.