Россияне в Курской области жалуются на отсутствие укрытий из-за обстрелов

Россияне, которые живут в городе Суджа Курской области, пожаловались и.о. губернатору на отсутствие укрытий в регионе.

Передает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщается, жалобы заполонили соцсети и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова. Недовольные комментарии стали появляться после вчерашних массированных обстрелов города Суджа якобы "со стороны ВСУ".

"Когда вы уже установите укрытия? Вы долго будете над людьми издеваться?", - цитирует одну из местных жительниц канал BRIEF.

Также пользователи настаивали, что пора ставить бетонные укрытия, поскольку на остановках стоят много людей.

В правительстве Курской области в ответ на жалобы заявили, что в регионе "есть" места, где можно переждать атаки.

"Укрытия, конечно, есть. Вся информация о них публиковалась на официальных ресурсах", - сообщила начальник управления пресс-службы областного правительства Юлия Абрамова.

Тем временем глава региона заявил, что все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, а медучреждения пополняют запас донорской крови.

В РосСМИ отмечают, что за сутки сигнал воздушной тревоги в Курской области был уже 9 раз.