Россияне бросают резервы на север от Бахмута, чтобы затормозить ВСУ, - Евлаш

"Сейчас там (в районе Бахмута, - ред.) продолжаются боевые действия интенсивные. Противник продолжает применять контрнаступательные подразделения на этом направлении, чтобы не дать нам развить наше наступление, не выйти на оперативное пространство и не освободить этот фланг. Он применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга еще может обернуться для него достаточно разными последствиями", - рассказал Евлаш.

По словам начальника пресс-службы, Силы обороны сейчас там пытаются максимально нанести поражение противнику.

Напомним, что сегодня мы сообщали, что на фоне продвижения украинских войск российские оккупанты активизировали опрокидывание техники в Бахмут.

Детальнее о разведке на Бахмутском направлении, значении аэроразведки на войне и важности всегда быть на несколько шагов вперед от врага можно прочитать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что вчера украинские военные за день уничтожили сразу шесть российских танков на Бахмутском направлении. Два из них - "хваленные" Т-90 "Прорыв".

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