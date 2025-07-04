Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканца, воевавшего за РФ (видео)

На Запорожском направлении бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне РФ. Это один из сотен иностранцев, которых Россия вербует для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице социального проекта "Хочу жить".
"Россияне, которые воюют на стороне Украины, берут в плен африканца, который воюет на стороне РФ - это не сюжет фильма, это реальность нынешней войны", - отметили в проекте.
Как сообщается, бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен 29-летнего нигерийца Кехинде Олувагбемилеке. Оказалось, что парень 4 года жил в РФ, занимаясь продажей наркотиков.
Когда его поймали, то предложили вместо срока по 228-й статье пойти на "СВО". Правда, не сказали, что ценой "чистого листа" в его биографии может стать его жизнь.
Африканец успел повоевать довольно долго как для наемника - 5 месяцев, прежде чем сдаться на Запорожском направлении.
"Кехинде - один из тысяч наемников из третьих стран, завербованных Минобороны РФ для войны в Украине. Мы уже опубликовали данные почти 7 тысяч иностранных наемников из 14 стран мира - но это лишь малая часть тех иностранцев, кого Кремль отправил умирать в Украину. Все они - дешевая живая сила, которую не жалко", - отметили в "Хочу жить".
Заметим, что неделю назад военные ВСУ взяли в плен еще одного гражданина Китая, который воевал в составе российской армии. Им оказался 24-летний Ван Ву.
РБК-Украина писало, что известно о пленном, и объясняло, как он оказался на этой войне.
Напомним, что российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.
Кроме того, мы писали, как РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины.
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