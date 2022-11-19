Россияне перебрасывають дополнительные силы в Луганск: Генштаб раскрыл подробности

Россия перебрасывает больше подразделений в Луганск. В области отмечаются случаи принудительного выселения гражданских для размещения оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В городе Луганск отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Симейкино на временно оккупированной территории Луганской области, противник размещает личный состав в оставленных помещениях и принудительно высылает гражданское население из домов в другие населенные пункты", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно сводке Генштаба за 18 ноября, россияне начали перебрасывать войска с Херсонского направления на Луганское.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.