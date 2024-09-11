Осень на фронте. Враг уперся в Покровск, но сил для наступления хватит еще на 2-3 недели

РФ продолжает массированные атаки в сторону Покровска, пытаясь продвинуться. Но как на этом направлении, так и в целом на востоке возможности врага вести мощные наступательные действия могут иссякнуть до конца этого месяца, кроме того, поспособствует уменьшению активных действий и погода.

Детальнее об этом и чего ожидать дальше на фронте - в материале РБК-Украина ниже.

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Главное направление - Покровск: что делает враг

Самым активным направлением восточного фронта по-прежнему остается Покровское. Впрочем, там, по словам главкома Александра Сырского, ВСУ удалось остановить продвижение российских войск.

"(На Покровск - ред.) противник будет лезть и продолжает. Мы говорим о том, что такие массированные атаки они продолжаются, но мы привлекли резервы и таким образом мы врага по меньшей мере приостановили и думаю, что мы его остановим", - сказал в комментарии YouTube-канала РБК-Украина военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он пояснил, что привлекать резервы раньше не имело смысла. Ибо они подключаются не в начале вражеской операции и не в средине, а когда она как бы уже подходит к завершающей фазе.

"Поэтому когда дошло до определенного предела и враг уже был уверен, что все происходит как он планировал, мы подключили резервы. Мы это видели и по городу Нью-Йорк и т.д.", - отметил Гетьман.

По его словам, сейчас оккупанты ищут слабые места в нашей обороне, в том числе на Угледарском направлении, а по большому счету по всей линии фронта. По словам Гетьмана, даже на Купянско-Лиманском направлении, есть определенное обострение. Но вряд ли россияне получат возможность продвинуться.

"И здесь многое еще зависит от того насколько быстро мы можем перемещать наши резервы, давая отпор врагу, потому что он начинает маневрировать. Проще говоря, он уперся в Покровск. Понимая, что ничего там хорошего для него не будет, он ищет щель где можно пролезть. Думаю, что поищет-поищет и успокоится", - считает эксперт.

Сколько еще войска РФ могут наступать

По его словам, украинские и международные анализы свидетельствуют, что возможности у россиян предпринимать такие мощные наступательные действия есть до конца этого месяца (как в весенне-летнею кампанию). То есть через 2-3 недели это наступление РФ может иссякнуть.

"Потому что нет у армий в мире и вообще такой возможности атаковать, делать наступательные действия долго, там год, два или три. Такого не может быть. Потому что наступательные действия - это тщательная подготовка. Это все прописывается. И все что они прописали и подготовили у них заканчивается", - говорит Гетман

Он предположил, что вообще некоторое время будет позиционная война или оккупантам придется переходить в оборону.

"Они сами это прекрасно понимают, поэтому позади себя, где проводят наступательные действия, уже строят фортификации, понимая, что будет ответный контрудар", - объясняет Гетьман.

Как повлияет осенняя погода на фронт

Эксперт подчеркнул, что на фронт в Украине будет влиять осенняя погода. И хотя, по его словам, дождь и грязь боевых действий не остановят, но активные действия на суше они все же должны остановить.

То есть речь идет о двух связанных факторах. Во-первых, истощение возможностей агрессора, потому что армия не может бесконечно наступать. Во-вторых - это самое влияние погодных условий. Поскольку следует понимать, что дождь и грязь в полевых условиях будут усложнять передвижение.

"Попытайтесь проехать на чем угодно и даже пешком пройти по копаному. И сразу станет понятно, что что-то такое активное делать у врага не будет возможности. После дождей там даже гусеничная техника не проедет, не только колесная", - добавил Гетьман.