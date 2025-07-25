Россияне хотели прорваться в Степногорск на Запорожье: назад не вернулся никто

Российская диверсионно-разведывательная группа в ночь с 24 на 25 июля попыталась прорваться в Степногорск в Запорожской области. Однако попытка россиян провалилась с плохими для них последствиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"На Гуляйпольском направлении противник сейчас проводит определенную перегруппировку сил и средств, и в недалеком будущем мы ожидаем, что он возобновит активные штурмовые действия", - отметил Волошин.
По словам спикера, тяжелая ситуация сейчас сложилась возле населенного пункта Каменское, что на Ореховском направлении. Оккупанты пытаются закрепиться в Каменском и продвинуться к Степногорску.
"И прошлой ночью вражеская диверсионная группа пыталась прорваться к населенному пункту Степногорск, однако Силы обороны Украины пресекли эту попытку, она оказалась неудачной", - отметил Волошин.
Украинские военные удерживают северные окраины Каменского. Оккупанты пытаются выбить украинцев, применяя артиллерийские обстрелы и авиаудары. В частности бомбардируют населенный пункт Плавни неподалеку от Каменского.
Россияне хотят зайти в Степногорск, для начала хотя бы захватить его южные окраины. Именно это пыталась сделать российская ДРГ ночью.
"Именно в южном районе Степногорска есть многоэтажная застройка и там есть где спрятаться штурмовым и диверсионным группам, но Силы обороны Украины эту группу уничтожили", - резюмировал Волошин.
Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. За сутки оккупанты потеряли ориентировочно 980 единиц живой силы во время попыток штурмов.
На Запорожье враг сосредоточил усилия на том, чтобы занять Каменское и Степногорск. Это позволит россиянам обстреливать южные районы Запорожья из полевой артиллерии и развернуть FPV-террор против города.
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