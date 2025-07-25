Россияне хотели прорваться в Степногорск на Запорожье: назад не вернулся никто

"На Гуляйпольском направлении противник сейчас проводит определенную перегруппировку сил и средств, и в недалеком будущем мы ожидаем, что он возобновит активные штурмовые действия", - отметил Волошин.

По словам спикера, тяжелая ситуация сейчас сложилась возле населенного пункта Каменское, что на Ореховском направлении. Оккупанты пытаются закрепиться в Каменском и продвинуться к Степногорску.

"И прошлой ночью вражеская диверсионная группа пыталась прорваться к населенному пункту Степногорск, однако Силы обороны Украины пресекли эту попытку, она оказалась неудачной", - отметил Волошин.

Украинские военные удерживают северные окраины Каменского. Оккупанты пытаются выбить украинцев, применяя артиллерийские обстрелы и авиаудары. В частности бомбардируют населенный пункт Плавни неподалеку от Каменского.

Россияне хотят зайти в Степногорск, для начала хотя бы захватить его южные окраины. Именно это пыталась сделать российская ДРГ ночью.

"Именно в южном районе Степногорска есть многоэтажная застройка и там есть где спрятаться штурмовым и диверсионным группам, но Силы обороны Украины эту группу уничтожили", - резюмировал Волошин.