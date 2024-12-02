Россияне хотят вытеснить ВСУ из Курской области и зайти в Сумскую, - Зеленский

Россия планирует не только вытеснить украинских воинов из Курской области, но и зайти в Сумскую область. Вместе с оккупантами на украинской территории могут воевать солдаты КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Kyodo News.

"Их задача (россиян - ред.) вытеснить нас и потом зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", - рассказал глава украинского государства.

По его словам, для российского диктатора Курское направление настолько важно, что он лично обращается к командованию в Курской области и заверяет, что "судьба "СВО" зависит от их успеха".

"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", - подчеркнул Зеленский.