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Россияне хотят вытеснить ВСУ из Курской области и зайти в Сумскую, - Зеленский

Киев, Понедельник 02 декабря 2024 22:52
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Россияне хотят вытеснить ВСУ из Курской области и зайти в Сумскую, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия планирует не только вытеснить украинских воинов из Курской области, но и зайти в Сумскую область. Вместе с оккупантами на украинской территории могут воевать солдаты КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Kyodo News.

"Их задача (россиян - ред.) вытеснить нас и потом зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", - рассказал глава украинского государства.

По его словам, для российского диктатора Курское направление настолько важно, что он лично обращается к командованию в Курской области и заверяет, что "судьба "СВО" зависит от их успеха".

"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", - подчеркнул Зеленский.

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, еще в октябре стало известно, что для помощи России в войне Северная Корея отправила в Курскую область своих солдат.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что между северокорейскими военными и украинскими защитниками были боестолкновения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский только недавно подтвердил, что среди солдат КНДР уже есть раненые и убитые.

Согласно слухам в СМИ, Украина могла ликвидировать около 500 северокорейских солдат во время ракетного удара по Курской области.

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