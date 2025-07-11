Россияне хотят войти вглубь Днепропетровской области на 10 км, - Буданов

"Наступление" россиян на Днепропетровскую область

Напомним, в России неоднократно заявляли о якобы продвижении вглубь Днепропетровской области.

Еще в мае 2025 года там сообщали, будто войска РФ пересекли административную границу с Донецкой областью возле Новониколаевки. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак тогда подчеркнул, что это очередной фейк, направленный на дестабилизацию.

В июне в России снова заговорили о "наступлении" на Днепропетровскую область Кремль говорит, что формирует там "буферную зону". Украинская сторона эту информацию отрицает.

Данные карты DeepState также не подтверждают выход армии РФ на административную границу области.

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.