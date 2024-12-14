В оккупированном Мелитополе враг будет отбирать жилье украинцев за долги, - ЦНС

Российские оккупанты придумали еще одну схему, как "отжимать" недвижимость украинцев. В частности, в оккупированном Мелитополе будут забирать теперь не только "бесхозное" жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, враг решил "пересчитать" долги за коммунальные услуги местных жителей. Причем отсчет был учтен с начала прихода российских войск в город, несмотря на обещания о списании неуплат.

Как результат, у людей возникают заоблачные суммы, которые они бессильны оплатить. И соответственно, за долги россияне будут накладывать арест на жилье, а после конфискуют его.

В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что все правовые документы, выданные Россией, не имеют юридической силы. В свою очередь владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года сохраняют свои права на имущество.