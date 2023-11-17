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Россияне гробят ЗАЭС своей смазкой, есть угроза ядерной аварии, - Энергоатом

Фото: российские оккупанты на Запорожской АЭС в Энергодаре (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) персонал интервентов портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что грозит ядерной аварией.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом".

Энергетики отмечают, что российские захватчики продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования ЗАЭС. В госпредприятии уточнили, что это касается, прежде всего, энергоблоков №№ 2, 4 и 6 станции.

Так, фейковое "руководство" подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.

"Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов", - предупреждают в "Энергоатоме".

К чему это может привести

Украинские энергетики обращают внимание, что подобные действия некомпетентного нелегитимного "руководства" ЗАЭС от "Росатома" ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции.

"В конце концов, это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности - дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию", - заявили в ГК НАЭК.

Как подчеркивает руководитель "Энергоатома" Петр Котин, после освобождения ЗАЭС будут привлечены к ответу все, кто сейчас сознательно выполняет преступные приказы оккупантов, нарушая лицензии украинского регулятора.

Другие нарушения

Также энергетики добавили, что ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния" на "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

Вчера, 16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС  в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блэкаут - был обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Напомним также, ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

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Запорожская АЭСЭнергоатом