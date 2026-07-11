Россияне готовятся бежать от мобилизации за границу: срочно покупают недвижимость

Россияне резко увеличили покупку зарубежной недвижимости после слухов о мобилизации и эскалации войны. В 2026 году, после многолетней паузы, россияне снова начали интересоваться покупкой недвижимости за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику российского издания "Коммерсант".

В первой половине года спрос на иностранное жилье вырос на 20% по сравнению со вторым полугодием 2025 года. Если учесть запросы из-за границы (в том числе обращение через VPN), рост составил 25% по сравнению с предыдущим полугодием и 20% в годовом исчислении.

"Напряженная геополитическая ситуация заставляет часть покупателей активнее искать запасной аэродром", – сказал изданию один из аналитиков рынка недвижимости РФ.

Надежды общества на заключение мира с помощью Дональда Трампа не оправдались, украинские беспилотники атакуют российские города, а кроме того все чаще стали появляться слухи о возможной мобилизации, отмечают оппозиционные Кремлю Телеграмм-каналы РФ.

К примеру, The Moscow Times пишет, что по данным "турбо-патриотов" РФ, Кремль может пойти на мобилизацию в октябре, после выборов в Думу. Минобороны якобы готовит полигоны, чтобы принять новобранцев, а ответственным за пополнение армии уже дано команду готовиться.

В Санкт-Петербурге уже отключили мобильный интернет, и теперь там работают только сайты из "белого списка". Это сигнализирует, что Кремль заранее отрезает возможность оперативного информирования россиян друг друга о мобилизационных мерах в случае их начала.

Следовательно, из-за этого растет количество сделок с объектами за рубежом, которые граждане РФ покупают именно для собственного проживания. Например, спрос на недвижимость в Грузии удвоился, а в Греции и Кипре - вырос на 46% и 63% в годовом измерении. Лидерами по количеству запросов в январе-июне среди россиян были Турция, ОАЭ и Таиланд.